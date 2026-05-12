Concert de Jean-claude Borelly et sa trompette d’or ! Boulay-Moselle
Concert de Jean-claude Borelly et sa trompette d’or ! Boulay-Moselle vendredi 5 juin 2026.
Boulay-Moselle
Concert de Jean-claude Borelly et sa trompette d’or !
4 Impasse de l’Abattoir Boulay-Moselle Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Boulay a le plaisir d’accueillir le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelli pour un concert qui s’annonce inoubliable !
Reconnu dans le monde entier pour son interprétation emblématique de Dolannes Melodie et pour la sensibilité unique de son jeu, Jean-Claude Borelly vous invite à un voyage musical rempli d’émotion, de lumière et de poésie.
Au programme ses plus grands succès, des airs intemporels et cette sonorité si pure qui a conquis des générations de spectateurs.Tout public
25 .
4 Impasse de l’Abattoir Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est +33 6 33 30 10 96 culture@boulay-moselle.fr
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English :
Boulay is delighted to welcome renowned trumpeter Jean-Claude Borelli for what promises to be an unforgettable concert!
Renowned the world over for his emblematic interpretation of Dolannes Melodie and for the unique sensitivity of his playing, Jean-Claude Borelly invites you on a musical journey filled with emotion, light and poetry.
On the program: his greatest hits, timeless tunes and the pure sound that has won over generations of audiences.
L’événement Concert de Jean-claude Borelly et sa trompette d’or ! Boulay-Moselle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE