Concert de Jean-François POMEROLE « Françis CABREL ». La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Samedi 4 OCTOBRE à 20h30 à salle de spectacle : Jean-François POMEROLE interprète les grands succès de Francis CABREL. Participation au chapeau.
Contact : ALAIN TROTET bureaudessports@larochechalais.fr/ TEL : 07 86 86 29 44
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 86 29 44
English : Concert de Jean-François POMEROLE « Françis CABREL ».
Saturday OCTOBER 4 at 8:30pm at the Salle de Spectacle: Jean-François POMEROLE performs Francis CABREL’s greatest hits. Participation by hat.
Contact: ALAIN TROTET bureaudessports@larochechalais.fr/ TEL 07 86 86 29 44
German : Concert de Jean-François POMEROLE « Françis CABREL ».
Samstag, den 4. OKTOBER um 20:30 Uhr im Veranstaltungssaal: Jean-François POMEROLE interpretiert die großen Hits von Francis CABREL. Teilnahme mit Hut.
Kontakt: ALAIN TROTET bureaudessports@larochechalais.fr/ TEL: 07 86 86 29 44
Italiano :
Sabato 4 OTTOBRE alle 20.30 alla Salle de Spectacle: Jean-François POMEROLE interpreta i più grandi successi di Francis CABREL. Partecipazione a cappello.
Contatto: ALAIN TROTET bureaudessports@larochechalais.fr/ TEL 07 86 86 29 44
Espanol : Concert de Jean-François POMEROLE « Françis CABREL ».
Sábado 4 DE OCTUBRE a las 20:30 h en la Sala del Espectáculo: Jean-François POMEROLE interpreta los grandes éxitos de Francis CABREL. Participación a la gorra.
Contacto: ALAIN TROTET bureaudessports@larochechalais.fr/ TEL 07 86 86 29 44
