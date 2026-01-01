Concert de Jean-Jacques Blanchard Sainte-Mère-Église
Concert de Jean-Jacques Blanchard Sainte-Mère-Église samedi 24 janvier 2026.
Concert de Jean-Jacques Blanchard
Médiathèque Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Chants de marins normands. .
Médiathèque Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 04 60 19
