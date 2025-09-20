Concert de Jean-Jacques Petit, trompette d’or Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif
Concert de Jean-Jacques Petit, trompette d’or Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif samedi 20 septembre 2025.
Concert de Jean-Jacques Petit, trompette d’or Samedi 20 septembre, 18h00 Eglise Saint-Pierre Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Jean-Jacques Petit et sa trompette d’or se produit couramment dans des
Eglises pour un concert qui vous laissera un souvenir rempli de
magnifiques sonorités de son instrument.
Eglise Saint-Pierre Chemin de l’église, 14950 Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie 02 31 87 38 76 http://www.saint-pierre-azif.fr Eglise Saint-Pierre-Azif datant des 12e, 15e et 17e siècles Parking près de l’église
Jean-Jacques Petit et sa trompette d’or se produit couramment dans des
FL