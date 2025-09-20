Concert de Jean-Jacques Petit, trompette d’or Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif

Concert de Jean-Jacques Petit, trompette d’or Samedi 20 septembre, 18h00 Eglise Saint-Pierre Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Jean-Jacques Petit et sa trompette d’or se produit couramment dans des

Eglises pour un concert qui vous laissera un souvenir rempli de

magnifiques sonorités de son instrument.

Eglise Saint-Pierre Chemin de l’église, 14950 Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie 02 31 87 38 76 http://www.saint-pierre-azif.fr Eglise Saint-Pierre-Azif datant des 12e, 15e et 17e siècles Parking près de l’église

