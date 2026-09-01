Concert de Jean-Luc Dumas Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Concert de Jean-Luc Dumas

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Jean-Luc Dumas, auteur, compositeur, musicien.

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Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr

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English :

Jean-Luc Dumas, author, composer, musician.

L’événement Concert de Jean-Luc Dumas Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène