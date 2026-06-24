Concert de Jean-Luc et Noah Roudaut avec la P’tite chorale de Lopérec à la Croisée à Lopérec. Lopérec samedi 4 juillet 2026.

Lopérec

Concert de Jean-Luc et Noah Roudaut avec la P’tite chorale de Lopérec à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Citronnelle et la recette magique est un conte musical né de la collaboration entre Jean-Luc Roudaut et des familles du Finistère.

Au programme, des chansons joyeuses et entraînantes qui parlent de liberté et de rêves au son de la guitare de Jean-Luc et du Hand Pan de Noah !

Pour petits et grands ! On vous attend nombreux ! .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Concert de Jean-Luc et Noah Roudaut avec la P’tite chorale de Lopérec à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ