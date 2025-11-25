Concert de Jeff Lignac Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

Concert de Jeff Lignac

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Horaire sous réserve.

Pratique à la salle Condé Confluence une organisation de la commune de Condé sur Huisne Sablons sur Huisne.

Billetterie à l’Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94. .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 69 31 tourisme@coeurduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Jeff Lignac

L’événement Concert de Jeff Lignac Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-25 par OT CdC Coeur du Perche