Concert de Jérôme Pinel en trio Théâtre de l’Arrache Cœur, Salle Ticky Holgado, Bessières

Concert de Jérôme Pinel en trio Théâtre de l’Arrache Cœur Vendredi 10 avril, 20h30 Salle Ticky Holgado Haute-Garonne

Tarif : 10€ I 5€

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T22:30:00+02:00

Souvent comparé aux grands noms de la chanson française pour sa plume fine et sensible, Pinel nous invite à une exploration intime de ses mélodies, où le texte est roi.

Pour ce concert, l’artiste est accompagné de ses complices, formant un trio inventif. Les arrangements, à la fois délicats et percutants, mettent en valeur ses textes engagés ou rêveurs, portés par une voix chaude et immédiatement reconnaissable. La formation enrichit sa musique d’accents jazz, rock et folk.

Ce spectacle est une immersion dans une chanson française contemporaine, loin des clichés, qui touche droit au cœur. Un moment de grâce et d’émotion brute, à ne pas manquer.

VENDREDI 10 AVRIL 2026

20H30

SALLE TICKY HOLGADO

Salle Ticky Holgado Espace Soleiha, 400 Chemin de Balza, 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mairie@bessieres.fr »}]

Découvrez l’univers poétique et puissant de Jérôme Pinel, chanteur et auteur-compositeur à l’âme voyageuse. spectacle poésie

Jérôme Pinel