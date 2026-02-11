Concert de Joanda Millau

Concert de Joanda

Gare de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

PARLEM ! Catalan et Occitan, c’est un nouveau rendez-vous proposé par la Région Occitanie.

En février, on affiche, on parle, on partage et on valorise nos langues partout en Occitanie, dans le cadre d’un événement régional des langues occitane et catalane incitant à la pratique et aux initiatives en faveur des langues sur le territoire .

Ce rendez-vous c’est PARLEM ! Initiations, lectures, conférences, concert, musiques qui proposent d’entendre et de voir, de parler et d’afficher, de s’initier et de partager le catalan et l’occitan pour que nos langues vivent plus au quotidien.

Parmi les dates de cette tournée, notons ce voyage musical en partenariat avec la SNCF net les trains LIO, le mercredi 25 février. Intitulé Le train de la Musique , le chanteur Joanda accompagne en musique les voyageurs au Cœur de l’Occitanie pendant le trajet Béziers (Départ 06h37) Millau (Arrivée 08h33) et Millau (Départ 13h28) Béziers (Arrivée 15h19).

Présentation du chanteur JOANDA (concert version acoustique)

Le chanteur Joanda, inspiré par les 1000 ans d’une terre occitane de caractère, cisèle des textes qui sont aujourd’hui ambassadeurs de toute une région.

Son album 1000 ANS (en occitan et français) comme 1000 ans de langue et de culture, est salué par la critique.

Joanda, initiateur de l’esthétique pop dans la chanson occitane, est l’artiste occitan dont les singles sont les plus diffusés dans les radios nationales à l’univers pop. D’une énergie solaire, chaque chanson fait rayonner l’Occitanie.

Prix JP Verdier de la meilleure chanson d’Occitanie 2022

Lauréat Coup de Cœur Département de l’Hérault 2024

Prix Calandreta Meilleur ouvrage 2023

Lauréat spectacle Crédit Agricole Région 2024

Site officiel: www.joanda.fr Instagram: https://www.instagram.com/joandaoc .

Gare de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie occitanaprod@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PARLEM! Catalan and Occitan is a new event proposed by the Occitanie Region.

L’événement Concert de Joanda Millau a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)