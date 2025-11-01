Concert de JOEL et Martin Cren Larvor en 1ère partie La Lanterne Magique Beaune

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 22:30:00

2025-11-01

JOEL c’est l’union de 7 musiciens (chant, basse, batterie, guitare, clavier, saxophone et trompette) aux multiples goûts musicaux soul, rock, pop, funk. A la suite de plusieurs concerts improvisés, ils décident de composer et enregistrer leur premier album studio Douze titres originaux aux sonorités anglaises et américaines des années 70 portés par un chanteur charismatique. Mélangez les influences des Meters, David Crosby, Pink Floyd, Bill Withers, Black Keys, Joe Cocker, Paul McCartney et vous entrez dans l’univers de JOEL !

En 1ère partie, retrouvez Martin Cren Larvor, Lauréat de la troisième édition du Tremplin Émergences ! .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

