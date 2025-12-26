Concert de Johnny Rock à Vitré

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de Johnny Rock le samedi 11 avril 2026 à 20h au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré.

Johnny Rock, le 1er sosie vocal de Johnny Hallyday chante en direct ses plus grands succès.

Spectacle organisé sur le Quatalagor Vitréen.

Ouverture des portes à 19h.

Placement libre.

Petite buvette sur place.

Tarifs

20€ adulte

10€ enfant jusqu’à 12 ans

Billetterie à l’Office de Tourisme de Vitré et sur HelloAsso. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 66 53 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Johnny Rock à Vitré Vitré a été mis à jour le 2025-12-26 par OT VITRE