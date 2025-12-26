Concert de Johnny Rock à Vitré Vitré
6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-11 20:00:00
Concert de Johnny Rock le samedi 11 avril 2026 à 20h au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré.
Johnny Rock, le 1er sosie vocal de Johnny Hallyday chante en direct ses plus grands succès.
Spectacle organisé sur le Quatalagor Vitréen.
Ouverture des portes à 19h.
Placement libre.
Petite buvette sur place.
Tarifs
20€ adulte
10€ enfant jusqu’à 12 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme de Vitré et sur HelloAsso. .
6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 66 53 86
