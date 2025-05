Concert de Jonaskay – Villefranche-de-Rouergue, 16 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Concert de Jonaskay 34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

A la suite de l’AG des Hauts Parleurs à 21h30, entrée au chapeau.

L’artiste d’origine congolaise conte sa vie tumultueuse dans ses chansons. .

34 rue Alibert

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09

English :

Following the Hauts Parleurs AGM at 9:30pm, admission by hat.

German :

Im Anschluss an die GV von Les Hauts Parleurs um 21:30 Uhr, Eintritt mit Hut.

Italiano :

Dopo l’assemblea generale degli Hauts Parleurs alle 21.30, ingresso a cappello.

Espanol :

Después de la asamblea general de Hauts Parleurs a las 21.30 h, entrada con sombrero.

L’événement Concert de Jonaskay Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)