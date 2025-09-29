Concert de Jonathan Dassin (en hommage à son père Joe Dassin) Foire du Dauphiné de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-29 15:00:00

fin : 2025-09-29

2025-09-29

La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition, venez assister au concert de Jonathan Dassin à l’occasion de la journée spéciale « séniors ».

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

English :

The Foire du Dauphiné in Romans returns for its 85th edition, with a Jonathan Dassin concert on the special « seniors » day.

German :

Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück. Besuchen Sie das Konzert von Jonathan Dassin anlässlich des Sondertages « Senioren ».

Italiano :

La Foire du Dauphiné di Romans torna per la sua 85ª edizione. Venite a vedere Jonathan Dassin in concerto nella giornata speciale « anziani ».

Espanol :

La Foire du Dauphiné de Romans vuelve en su 85ª edición. Venga a ver a Jonathan Dassin en concierto en la jornada especial « seniors ».

L’événement Concert de Jonathan Dassin (en hommage à son père Joe Dassin) Foire du Dauphiné de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-22 par Valence Romans Tourisme