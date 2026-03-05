Concert de Jouravsky CRR de Limoges Limoges

Concert de Jouravsky

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le duo Jouravsky propose un concert de pianos au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges. Issue de la tradition des pianistes de be-bop et de jazz contemporain inspirée par Chick Corea, Heith Jarrett, Herbie Hancock et Brad Melhau la musique de Gaya et Alexandre Jouravsky a une énergie et un lyrisme tout en nuance.

Informations complémentaires auprès du CRR. .

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Jouravsky

L’événement Concert de Jouravsky Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole