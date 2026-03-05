Concert de Jouravsky CRR de Limoges Limoges
Concert de Jouravsky CRR de Limoges Limoges jeudi 23 avril 2026.
Concert de Jouravsky
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
2026-04-23
Le duo Jouravsky propose un concert de pianos au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges. Issue de la tradition des pianistes de be-bop et de jazz contemporain inspirée par Chick Corea, Heith Jarrett, Herbie Hancock et Brad Melhau la musique de Gaya et Alexandre Jouravsky a une énergie et un lyrisme tout en nuance.
Informations complémentaires auprès du CRR. .
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 90
English : Concert de Jouravsky
