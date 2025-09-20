Concert de JP Mouton Casino JOA Besançon
samedi 20 septembre 2025.
Concert de JP Mouton
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Artiste local, Jean-Pierre Mouton, animera votre diner au Comptoir avec du bon son de musique pop rock des 90’s et 80’s.
Partagez un bon repas et un bon moment musical en famille ou entre amis ! .
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00
