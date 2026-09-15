Concert de JP Mouton Casino JOA Besançon
samedi 26 septembre 2026 · Casino JOA · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Concert de JP Mouton
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Artiste local, Jean-Pierre Mouton, animera votre diner au Comptoir avec du bon son de musique pop rock des 90’s et 80’s.
Partagez un bon repas et un bon moment musical en famille ou entre amis ! .
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00
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English : Concert de JP Mouton
L’événement Concert de JP Mouton Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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