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AGENDA · Besançon

Concert de JP Mouton Casino JOA Besançon

samedi 26 septembre 2026 · Casino JOA · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Casino JOA
Adresse
2 Avenue Édouard Droz
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif

Besançon

Concert de JP Mouton

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Artiste local, Jean-Pierre Mouton, animera votre diner au Comptoir avec du bon son de musique pop rock des 90’s et 80’s.

Partagez un bon repas et un bon moment musical en famille ou entre amis !   .

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00 

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English : Concert de JP Mouton

L’événement Concert de JP Mouton Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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