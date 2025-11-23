Concert de Julien Beautemps, accordéon et de Thomas Briant, violon. Sébeville

Concert de Julien Beautemps, accordéon et de Thomas Briant, violon.

Château de Sébeville Sébeville Manche

Début : 2025-11-23 11:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Programme Bach, Grappelli, Piazzolla, Beautemps, Briant, Tchaïkovsky, Gershwin et Frolov. .

Château de Sébeville Sébeville 50480 Manche Normandie +33 6 49 12 96 38

