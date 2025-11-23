Concert de Julien Beautemps, accordéon et de Thomas Briant, violon. Sébeville
Château de Sébeville Sébeville Manche
Début : 2025-11-23 11:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Programme Bach, Grappelli, Piazzolla, Beautemps, Briant, Tchaïkovsky, Gershwin et Frolov. .
Château de Sébeville Sébeville 50480 Manche Normandie +33 6 49 12 96 38
L’événement Concert de Julien Beautemps, accordéon et de Thomas Briant, violon. Sébeville a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Baie du Cotentin