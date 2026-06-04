Concert de Julien Clerc Une vie au phénix Anzin

Anzin

Concert de Julien Clerc Une vie au phénix

Boulevard Harpignies Anzin Nord

Tarif : 50 – 50 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19 21:40:00

Date(s) :

2027-03-19

Vivez un moment suspendu avec une légende absolue de la chanson française ! Le vendredi 19 mars 2027 à 20h00, la scène du Phénix à Valenciennes vibrera au rythme des plus grands chefs-d’œuvre de Julien Clerc.

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes incontournables, une voix unique et une carrière hors normes. Révélé en 1968 avec La Cavalerie, l’artiste a traversé les époques en enchaînant les succès mythiques Ce n’est rien, Si on chantait, ou encore l’éternel Ma préférence. Son style inimitable, à la lisière entre variété et pop, continue de séduire toutes les générations.

Pour ce grand retour sur scène dans les plus grands Zénith de France, l’élégance intemporelle de Julien Clerc promet de vous transporter. Un retour qui résonne comme un symbole il y a 40 ans, il devenait le tout premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. C’est d’ailleurs cette même année qu’il y célébrera ses 80 ans, le 9 octobre 2027.

Ne manquez pas cette représentation exclusive à Valenciennes, programmée par le Théâtre d’Anzin. Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste vous promet des retrouvailles inoubliables.

Vivez un moment suspendu avec une légende absolue de la chanson française ! Le vendredi 19 mars 2027 à 20h00, la scène du Phénix à Valenciennes vibrera au rythme des plus grands chefs-d’œuvre de Julien Clerc.

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes incontournables, une voix unique et une carrière hors normes. Révélé en 1968 avec La Cavalerie, l’artiste a traversé les époques en enchaînant les succès mythiques Ce n’est rien, Si on chantait, ou encore l’éternel Ma préférence. Son style inimitable, à la lisière entre variété et pop, continue de séduire toutes les générations.

Pour ce grand retour sur scène dans les plus grands Zénith de France, l’élégance intemporelle de Julien Clerc promet de vous transporter. Un retour qui résonne comme un symbole il y a 40 ans, il devenait le tout premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. C’est d’ailleurs cette même année qu’il y célébrera ses 80 ans, le 9 octobre 2027.

Ne manquez pas cette représentation exclusive à Valenciennes, programmée par le Théâtre d’Anzin. Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste vous promet des retrouvailles inoubliables. .

Boulevard Harpignies Anzin 59410 Nord Hauts-de-France +33 3 27 38 01 10

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English :

Experience a suspended moment with an absolute legend of French chanson! On Friday, March 19, 2027 at 8:00 pm, the Phénix stage in Valenciennes will vibrate to the rhythm of Julien Clerc’s greatest masterpieces.

Julien Clerc represents over 50 years of unmissable hits, a unique voice and an extraordinary career. Revealed in 1968 with La Cavalerie, the artist has spanned the ages with a string of legendary hits: Ce n’est rien, Si on chantait, and the eternal Ma préférence. His inimitable style, on the border between variety and pop, continues to appeal to all generations.

Julien Clerc?s timeless elegance promises to transport you on his grand return to France?s biggest Zenith venues. A return that resonates like a symbol: 40 years ago, he became the very first French artist to play at the Palais Omnisports de Bercy. In fact, he will be celebrating his 80th birthday there on October 9, 2027.

Don’t miss this exclusive performance in Valenciennes, programmed by Théâtre d’Anzin. With his cult repertoire and captivating energy, the artist promises an unforgettable reunion.

L’événement Concert de Julien Clerc Une vie au phénix Anzin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Valenciennes