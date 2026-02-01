Concert de Julii Sharp au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Concert de Julii Sharp au Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:59:00

Date(s) :

2026-02-21

Julii Sharp à la guitare et au chant est une auteure-compositrice-interprète originaire de Toulouse

Félix Roumier (contrebasse)

Paul Couvreur (2e guitare)

Tristan Bocquet (batterie)

Le groupe est caractérisé par une alchimie entre la folk poétique de Julii et des influences rock plus énergiques, ce qui donne naissance à un son à la fois épuré et puissant, capable de passer de la tendresse à la rage en quelques accords. Entre apaisement et intensité, avec des morceaux qui oscillent entre ballades envoûtantes et déflagrations de guitares ! .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Julii Sharp au Mar’mousse Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme