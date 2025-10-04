Concert de jumelage Noyon

Ce temps fort du jumelage Noyon-Metzingen met à l’honneur une collaboration musicale inédite entre les chanteurs du Virelai et les chanteurs du chœur « Martinskantorei » de la ville allemande de Metzingen. L’essentiel du programme sera orienté autour de la Missa Katharina de Jacob de Haan, composée en 2006. Cette pièce grandiose met à l’honneur Sainte-Catherine, patronne des élèves et des étudiants.

Infos/réservations www.noyonarts.com / Office de Tourisme (Noyon)

Tarifs / conditions Plein tarif 15 €, tarif réduit 12€ (étudiants, demandeurs d’emploi…), gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans 0 .

Place du Parvis Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88 contact@noyon-tourisme.com

