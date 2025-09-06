Concert de Justine Delaplace Salle des fêtes de Carignan Carignan

Concert de Justine Delaplace Salle des fêtes de Carignan Carignan samedi 6 septembre 2025.

Concert de Justine Delaplace

Salle des fêtes de Carignan 14 Place du Dr Gairal Carignan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

À l’oc­ca­sion de la Fête patro­nale annuelle, la ville de Cari­gnan orga­nise un concert à la salle des fête. Jeune artiste fran­co­phone, Justine vous propose de décou­vrir son univers musi­cal entre­mêlé de Pop et de senti­ments.Depuis son enfance Justine a toujours été passion­née par le chant, après de nombreuses années avec un groupe de rock, elle pour­suit ses études dans une école de spec­tacle Pari­sienne. Sa première place à la télé­vi­sion sera sur la chaine France 3 dans l’émis­sion 300 choeurs. Son talent lui permet­tra égale­ment de réali­ser la première partie de Keen’v.

.

Salle des fêtes de Carignan 14 Place du Dr Gairal Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 22 07 89 etatcivil@ville-carignan.fr

English :

To celebrate the annual fête patronale, the town of Carignan is organizing a concert at the salle des fêtes. A young French-speaking artist, Justine invites you to discover her musical universe, intertwined with pop and sentiment.Justine has always had a passion for singing, and after many years with a rock band, she went on to study at a Parisian showbiz school. Her first television appearance was on France 3 in the program 300 choeurs. Her talent also enabled her to support Keen?v.

German :

Anlässlich des jährlichen Patronatsfestes organisiert die Stadt Carignan ein Konzert in der Festhalle. Die junge französischsprachige Künstlerin Justine lädt Sie ein, ihr musikalisches Universum zu entdecken, das von Pop und Gefühlen durchzogen ist. Seit ihrer Kindheit war Justine immer vom Gesang begeistert, nach vielen Jahren mit einer Rockband setzt sie ihre Studien an einer Pariser Schauspielschule fort. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie auf dem Sender France 3 in der Sendung 300 choeurs. Ihr Talent ermöglichte es ihr auch, als Vorgruppe von Keen?v aufzutreten.

Italiano :

In occasione dell’annuale Festa Patronale, la città di Carignan organizza un concerto presso la Salle des Fêtes. Giovane artista francofona, Justine vi invita a scoprire il suo universo musicale, intessuto di pop ed emozione. Justine ha sempre avuto la passione per il canto e, dopo aver fatto parte per molti anni di un gruppo rock, ha studiato in una scuola di spettacolo parigina. La sua prima apparizione televisiva è stata su France 3 nel programma 300 choeurs. Il suo talento le ha anche permesso di sostenere Keen?v.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta Patronal anual, la ciudad de Carignan organiza un concierto en la Sala de Fiestas. Joven artista francófona, Justine le invita a descubrir su universo musical, entretejido de pop y emoción. A Justine siempre le ha apasionado cantar y, tras varios años en un grupo de rock, se fue a estudiar a una escuela de espectáculo parisina. Su primera aparición en televisión fue en France 3, en el programa 300 choeurs. Su talento también le permitió apoyar a Keen?v.

L’événement Concert de Justine Delaplace Carignan a été mis à jour le 2025-08-31 par Ardennes Tourisme