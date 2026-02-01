Concert de Karelle au H3 Valin Cercoux
Concert de Karelle au H3 Valin Cercoux samedi 7 février 2026.
Concert de Karelle au H3
Valin 3 route de Libourne Cercoux Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Une voix cristalline et une guitare…
Il n’en faut pas plus à Karelle pour nous offrir un voyage au travers de son univers folk/pop.
Valin 3 route de Libourne Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine stephbodet@orange.fr
English :
A crystalline voice and a guitar…
That’s all it takes for Karelle to take us on a journey through her folk/pop universe.
