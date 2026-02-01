Concert de Karelle au H3 Valin Cercoux

Concert de Karelle au H3

Valin 3 route de Libourne Cercoux Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Une voix cristalline et une guitare…

Il n’en faut pas plus à Karelle pour nous offrir un voyage au travers de son univers folk/pop.

.

English :

A crystalline voice and a guitar…

That’s all it takes for Karelle to take us on a journey through her folk/pop universe.

