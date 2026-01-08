Concert de Kathleen Biaz Résilience Palais des Congrès Parthenay

Concert de Kathleen Biaz Résilience

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Au programme

reprises revisitées avec créativité (Queen, Edith Piaf, les Bee Gees et bien d’autres),

standards à chanter ensemble (Rita Mitsouko, Henri Salvador ou encore Patrick Bruel),

et des titres inédits issus du prochain EP de Kathleen Biaz, Renaissance. Un titre qui en dit long sur l’esprit de ce concert des textes humanistes qui abordent des thèmes universels comme l’acceptation de soi, la sororité, la libération, et l’évasion vers des horizons plus légers. Mon but est de faire passer un bon moment au public, avec de l’interaction, du partage et beaucoup de bonne humeur. , confie-t-elle.

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Vibrons à l’Unisson.

Unique à Parthenay, cette association se mobilise pour les victimes de violences conjugales. Elle propose des formations pour décrypter les mécanismes de ces violences et accompagner les victimes. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 27 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Kathleen Biaz Résilience

L’événement Concert de Kathleen Biaz Résilience Parthenay a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine