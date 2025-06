Concert de Kavaz Chez Angèle Peillac 24 juillet 2025

Concert de Kavaz Chez Angèle Peillac Jeudi 24 juillet, 20h00 Participation libre et consciente.

Kavaz est un trio de musique traditionnelle aux multiples influences.

En provenance du Québec et dans le cadre d’une tournée bretonne, la Compagnie des Possibles a le plaisir d’accueillir la gang de KAVAZ.

Le trio composé de Isaac Beaudet Lefebvre au violon, Everest Witman à la guitare et François-Xavier Dueymes aux flûtes se retrouve autour d’un amour commun pour la musique irlandaise mais apporte chacun dans leurs bagages des éléments de leur contrée d’origine: Québec, Vermont et Bretagne.

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent apporter leurs instruments pour prolonger la rencontre en musique

[https://www.kavaz.ca/](https://www.kavaz.ca/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-24T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-24T22:30:00.000+02:00

1

contact@compagniedespossibles.bzh

Chez Angèle 17 rue du stade 56220 Peillac Peillac 56220 Morbihan