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Concert de Kellek Le Saltimb’Arts Merléac

Concert de Kellek Le Saltimb’Arts Merléac samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Le Saltimb'Arts

Adresse : Bosméléac

Ville : 22460 Merléac

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Merléac

Concert de Kellek

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le Saltimb’arts vous propose le concert de Kellek   .

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28 

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English :

L’événement Concert de Kellek Merléac a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Centre

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