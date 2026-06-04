Concert de Kellek Le Saltimb’Arts Merléac
Concert de Kellek Le Saltimb’Arts Merléac samedi 11 juillet 2026.
Merléac
Concert de Kellek
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Saltimb’arts vous propose le concert de Kellek .
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28
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English :
L’événement Concert de Kellek Merléac a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Centre
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