Concert de Kellek Le Saltimb’Arts Merléac samedi 11 juillet 2026.

Merléac

Concert de Kellek

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Saltimb’arts vous propose le concert de Kellek .

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28

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English :

L’événement Concert de Kellek Merléac a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Centre