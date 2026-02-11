Concert de Kemit Amblainville

Concert de Kemit Amblainville samedi 28 mars 2026.

Concert de Kemit

2 Rue des Tournesols Amblainville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Concert de KEMIT organisé par le Conseil Municipal des Enfants d’Amblainville CMEA
le Samedi 28 mars à la Polyvalente à 19h30 Ouverture des portes à 19h
Gratuit pour les enfants d’Amblainville
2 Rue des Tournesols Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France +33 034452030  amblainville@amblainville.fr

English :

Concert by KEMIT organized by the Amblainville Children’s Council CMEA
saturday March 28 at the Polyvalente at 7:30pm Doors open at 7pm
Free for Amblainville children

L’événement Concert de Kemit Amblainville a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre