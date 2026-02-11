Concert de Kemit Amblainville
Concert de Kemit Amblainville samedi 28 mars 2026.
Concert de Kemit
2 Rue des Tournesols Amblainville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Concert de KEMIT organisé par le Conseil Municipal des Enfants d’Amblainville CMEA
le Samedi 28 mars à la Polyvalente à 19h30 Ouverture des portes à 19h
Gratuit pour les enfants d’Amblainville
Concert de KEMIT organisé par le Conseil Municipal des Enfants d’Amblainville CMEA
le Samedi 28 mars à la Polyvalente à 19h30 Ouverture des portes à 19h
Gratuit pour les enfants d’Amblainville .
2 Rue des Tournesols Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France +33 034452030 amblainville@amblainville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by KEMIT organized by the Amblainville Children’s Council CMEA
saturday March 28 at the Polyvalente at 7:30pm Doors open at 7pm
Free for Amblainville children
L’événement Concert de Kemit Amblainville a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre