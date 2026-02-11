Concert de Kemit

2 Rue des Tournesols Amblainville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert de KEMIT organisé par le Conseil Municipal des Enfants d’Amblainville CMEA

le Samedi 28 mars à la Polyvalente à 19h30 Ouverture des portes à 19h

Gratuit pour les enfants d’Amblainville

2 Rue des Tournesols Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France +33 034452030 amblainville@amblainville.fr

English :

Concert by KEMIT organized by the Amblainville Children’s Council CMEA

saturday March 28 at the Polyvalente at 7:30pm Doors open at 7pm

Free for Amblainville children

L’événement Concert de Kemit Amblainville a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre