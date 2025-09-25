Concert de Kif Rue de Porz ar Vag Plomodiern
Concert de Kif Rue de Porz ar Vag Plomodiern jeudi 25 septembre 2025.
Concert de Kif
Rue de Porz ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 19:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Concert Chez Tatabel de Frank, alias Kif, chansons rock et poésies brute.
Pensez à réserver au 09 84 39 43 74 si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Kif Plomodiern a été mis à jour le 2025-09-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE