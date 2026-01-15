Concert de Kiwi Vandale (off des BIS 2026) Feu Bar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 20:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du off des BIS 2026, KIWI VANDALE enflamme le FEU BAR mercredi 21 janvier 2026 à 20h30 KIWI VANDALE (rock survitaminé, Nantes) : Kiwi Vandale distille un rock qui transcende les catégories et les genres, un rock qui fait du bien. Son cocktail de genres mélange riffs puissants, rythmes énergiques et textes immédiats sur des mélodies libératrices. Depuis 2023, avec plus de 100 concerts et une générosité infaillible sur scène, ce trio chant-guitare-batterie, accompagné de séquences samplées, crée une connexion brûlante avec le public. Par sa liberté et sa sincérité en live, Kiwi Vandale devient la bande-son d’un lâcher-prise salutaire. https://www.youtube.com/watch?v=hQ4zBr88eKA&feature=youtu.be

Feu Bar Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://fb.me/e/5OaZVkrMr



