Concert de Kleo au casino Zac du Val de Seugne Jonzac 4 juillet 2025 20:00

Charente-Maritime

Concert de Kleo au casino Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Deux voix, deux guitares, un looper !

KLEO est un duo acoustique proposant une formule « tout-en-un » à deux musiciens, ressentez l’énergie d’un band au complet grâce au looper qui les accompagne.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Two voices, two guitars, one looper!

KLEO is an acoustic duo offering an « all-in-one » formula: with two musicians, feel the energy of a full band thanks to the accompanying looper.

German :

Zwei Stimmen, zwei Gitarren, ein Looper!

KLEO ist ein akustisches Duo, das eine « All-in-One »-Formel anbietet: Zu zweit spüren Sie die Energie einer kompletten Band dank des Loopers, der sie begleitet.

Italiano :

Due voci, due chitarre, un looper!

KLEO è un duo acustico che offre una formula all-in-one: con due musicisti, sentite l’energia di una band completa grazie al looper che li accompagna.

Espanol :

Dos voces, dos guitarras, ¡un looper!

KLEO es un dúo acústico que ofrece una fórmula todo en uno: con dos músicos, siente la energía de una banda completa gracias al looper que les acompaña.

