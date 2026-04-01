Concert de Kora et lecture poétique Étauliers
Concert de Kora et lecture poétique Étauliers jeudi 30 avril 2026.
Étauliers
Concert de Kora et lecture poétique
1 place de la halle Étauliers Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Concert de Kora par Nouna Dembele et lecture poétique par Eric Delpin Kwégoué.
A l’issue de la soirée, repas partagé chacun apporte un peu, on partage tout !
En partenariat avec Queskonfabrik. .
1 place de la halle Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 09 85 32
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English : Concert de Kora et lecture poétique
L’événement Concert de Kora et lecture poétique Étauliers a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde