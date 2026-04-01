Étauliers

Concert de Kora et lecture poétique

1 place de la halle Étauliers Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Concert de Kora par Nouna Dembele et lecture poétique par Eric Delpin Kwégoué.

A l’issue de la soirée, repas partagé chacun apporte un peu, on partage tout !

En partenariat avec Queskonfabrik. .

1 place de la halle Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 09 85 32

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English : Concert de Kora et lecture poétique

L’événement Concert de Kora et lecture poétique Étauliers a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde