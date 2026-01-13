Concert de KoraNatiøn Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron
Concert de KoraNatiøn Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron jeudi 23 avril 2026.
Concert de KoraNatiøn
Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 22:30:00
2026-04-23
À l’issue de leur sortie de résidence, le duo KoraNatiøn se produira en concert le jeudi 23 avril 2026 à 20h30, à la salle de l’Escale Saint-Denis d’Oléron.
Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
English :
At the end of their residency, the KoraNatiøn duo will perform in concert on Thursday, April 23, 2026 at 8:30pm, at the Salle de l?Escale in Saint-Denis d?Oléron Saint-Denis d?Oléron.
