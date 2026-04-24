Argentré-du-Plessis

Concert de Korydwenn Voyage musical en Bretagne

3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le mercredi 20 mai à 20h la Médiathèque d’Argentré-du-Plessis accueille Korydwenn pour un concert immersif et commenté. À travers des instruments anciens et oniriques (harpe médiévale, harpe celtique, lyre et organistrum), le public découvrira des complaintes bretonnes, chants d’amour et légendes d’Armorique.

Un moment poétique et participatif à ne pas manquer. .

3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 00 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Korydwenn Voyage musical en Bretagne Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-04-24 par OT VITRE