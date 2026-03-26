Concert de L.E.J Route du Vigen Boisseuil
Concert de L.E.J Route du Vigen Boisseuil samedi 4 avril 2026.
Concert de L.E.J
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La commune de Boisseuil accueille le groupe féminin L.E.J à l’occasion de la sortie de leur nouvel album S’Aimer c’est une galère .
L.E.J, c’est ça. Une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant les tournées. Lucie, Elisa et Juliette, nées à quelques mois d’intervalle, épanouies dans la même rue de Saint-Denis, bercées par les mêmes mélodies. L’une au Conservatoire, les deux autres à la Maîtrise de Radio France, toutes les trois animées par cette même urgence de chanter, de jouer et d’inventer.
Réservations en ligne et dans les bureaux de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura, Leclerc…). .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de L.E.J
L’événement Concert de L.E.J Boisseuil a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole
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