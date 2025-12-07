Concert de la 43ème édition du Breizh a Gan Place Général de Gaulle Saint-Brieuc
Concert de la 43ème édition du Breizh a Gan Place Général de Gaulle Saint-Brieuc dimanche 7 décembre 2025.
Concert de la 43ème édition du Breizh a Gan
Place Général de Gaulle Cathédrale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Cette année, la 43ème édition du Breizh a Gan aura lieu à Saint-Brieuc, les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025.
Cette année le thème de cette édition est dédié à la jeunesse
Le dimanche 7 décembre aura lieu le Breizh A Gan lui-même, grand concert de chant choral breton, à la cathédrale Saint-Etienne à Saint-Brieuc.Pour cette 43ème édition du Breizh A Gan, Kanomp Breizh a souhaité mettre à l’honneur les chœurs d’enfants !
1ère partie Lodenn gentañ > Masterclass, sous la direction renet gant Guy Pouliquen> Kan Dre Gan (Champion de Bretagne des Chœurs 2025), sous la direction renet gant Yves Le Martret> Chœur d’Enfants de Bretagne, sous la direction de renet gant Fabien Aubé
2ème partie Eil lodenn > L’Ensemble Polyphonique de Bretagne, sous la direction renet gant Guy Pouliquen> Maîtrise de la cathédrale, sous la direction renet gant Goulven Airault
Pré-vente des billets à l’Office de Tourisme 13 € (15€ sur place) .
Place Général de Gaulle Cathédrale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 29 79 29
