Concert de la 43ème édition du Breizh a Gan Place Général de Gaulle Saint-Brieuc

Cette année, la 43ème édition du Breizh a Gan aura lieu à Saint-Brieuc, les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025.

Cette année le thème de cette édition est dédié à la jeunesse

Le dimanche 7 décembre aura lieu le Breizh A Gan lui-même, grand concert de chant choral breton, à la cathédrale Saint-Etienne à Saint-Brieuc.Pour cette 43ème édition du Breizh A Gan, Kanomp Breizh a souhaité mettre à l’honneur les chœurs d’enfants !

1ère partie Lodenn gentañ > Masterclass, sous la direction renet gant Guy Pouliquen> Kan Dre Gan (Champion de Bretagne des Chœurs 2025), sous la direction renet gant Yves Le Martret> Chœur d’Enfants de Bretagne, sous la direction de renet gant Fabien Aubé

2ème partie Eil lodenn > L’Ensemble Polyphonique de Bretagne, sous la direction renet gant Guy Pouliquen> Maîtrise de la cathédrale, sous la direction renet gant Goulven Airault

Pré-vente des billets à l’Office de Tourisme 13 € (15€ sur place) .

Place Général de Gaulle Cathédrale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 29 79 29

