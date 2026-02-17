Concert de la Banda Desperados. Place de la Palette Sennecey-le-Grand

Concert de la Banda Desperados.

Place de la Palette Maison pour Tous Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

Organisé par L’École Buissonnière

Banda de 25 musiciens. Variété française et internationale.

Buvette et petite restauration disponibles

Réservation conseillée .

Place de la Palette Maison pour Tous Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 05 95 49 lecolebuissonniere71@outlook.f

