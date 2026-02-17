Concert de la Banda Desperados. Place de la Palette Sennecey-le-Grand
Concert de la Banda Desperados. Place de la Palette Sennecey-le-Grand samedi 7 mars 2026.
Concert de la Banda Desperados.
Place de la Palette Maison pour Tous Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Organisé par L’École Buissonnière
Banda de 25 musiciens. Variété française et internationale.
Buvette et petite restauration disponibles
Réservation conseillée .
Place de la Palette Maison pour Tous Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 05 95 49 lecolebuissonniere71@outlook.f
