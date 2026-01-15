Concert de la Bénessoise Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne

Concert de la Bénessoise

Foyer rural de Bénesse Maremne 19 Rue de Bayonne Bénesse-Maremne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La bénessoise fête ses 10 ans. Concert au foyer rural de Bénesse-Maremne.

La bénessoise, harmonie de Bénesse-Maremne jouera 12 morceaux sur le thème de la fête. .

Foyer rural de Bénesse Maremne 19 Rue de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 31 22 59 benessoise@gmail.com

Concert de la Bénessoise

La bénessoise celebrates its 10th anniversary. Concert at the Bénesse-Maremne foyer rural.

