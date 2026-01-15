Concert de la Bénessoise Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne
Foyer rural de Bénesse Maremne 19 Rue de Bayonne Bénesse-Maremne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
La bénessoise fête ses 10 ans. Concert au foyer rural de Bénesse-Maremne.
La bénessoise, harmonie de Bénesse-Maremne jouera 12 morceaux sur le thème de la fête. .
Foyer rural de Bénesse Maremne 19 Rue de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 31 22 59 benessoise@gmail.com
English : Concert de la Bénessoise
La bénessoise celebrates its 10th anniversary. Concert at the Bénesse-Maremne foyer rural.
