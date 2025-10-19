Concert de la Camerata du Mont-Blanc Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-10-19 18:00:00
fin : 2025-10-19 19:30:00

2025-10-19

Premier concert de la Saison 2025-2026 de la Camerata du Mont-Blanc
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 73 54 48  blandine.perrin@e-xter.com

English :

First concert of the 2025-2026 season of the Camerata du Mont-Blanc

German :

Erstes Konzert der Camerata du Mont-Blanc in der Saison 2025-2026

Italiano :

Primo concerto della Stagione 2025-2026 della Camerata du Mont-Blanc

Espanol :

Primer concierto de la Temporada 2025-2026 de la Camerata del Mont-Blanc

