Concert de la Camerata du Mont-Blanc Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
Concert de la Camerata du Mont-Blanc Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc dimanche 19 octobre 2025.
Concert de la Camerata du Mont-Blanc
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 18:00:00
fin : 2025-10-19 19:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Premier concert de la Saison 2025-2026 de la Camerata du Mont-Blanc
.
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 73 54 48 blandine.perrin@e-xter.com
English :
First concert of the 2025-2026 season of the Camerata du Mont-Blanc
German :
Erstes Konzert der Camerata du Mont-Blanc in der Saison 2025-2026
Italiano :
Primo concerto della Stagione 2025-2026 della Camerata du Mont-Blanc
Espanol :
Primer concierto de la Temporada 2025-2026 de la Camerata del Mont-Blanc
L’événement Concert de la Camerata du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc