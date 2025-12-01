Concert de La Capella Nationale des Bandouristes d’Ukraine Bourges

Concert de La Capella Nationale des Bandouristes d’Ukraine

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 20:00:00

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Dans le cadre de Bourges Féérique, le Conservatoire de Bourges accueille un concert unique de la Capella Nationale des Bandouristes d’Ukraine.

Venez découvrir cet ensemble prestigieux perpétuant la tradition de la bandoura, instrument emblématique du patrimoine musical ukrainien.

Un moment d’émotion et de partage organisé au profit de la solidarité franco-ukrainienne, dont les recettes seront reversées à la Capella pour soutenir leur art et leur tournée européenne. 5 .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60

English :

As part of Bourges Féérique, the Conservatoire de Bourges hosts a unique concert by the Capella Nationale des Bandouristes d?Ukraine.

German :

Im Rahmen von Bourges Féérique veranstaltet das Konservatorium von Bourges ein einzigartiges Konzert der Capella Nationale des Bandouristes d’Ukraine.

Italiano :

Nell’ambito di Bourges Férique, il Conservatorio di Bourges ospita un concerto unico della Capella Nationale des Bandouristes d’Ukraine.

Espanol :

En el marco de Bourges Féérique, el Conservatorio de Bourges acoge un concierto único de la Capella Nationale des Bandouristes d’Ukraine.

