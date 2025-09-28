CONCERT DE LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE DE COLOGNE Sète

CONCERT DE LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE DE COLOGNE Sète dimanche 28 septembre 2025.

Rue Jean Jaures Sète Hérault

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-09-28

2025-09-28

Classique pour tous… Telle est la devise de la Kammerphilharmonie de Cologne.

English :

Classical music for all… That’s the motto of Cologne’s Kammerphilharmonie.

German :

Klassik für alle … So lautet das Motto der Kölner Kammerphilharmonie.

Italiano :

Musica classica per tutti… Questo è il motto della Kammerphilharmonie di Colonia.

Espanol :

Música clásica para todos… Ése es el lema de la Kammerphilharmonie de Colonia.

