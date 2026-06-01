Laignelet

Concert de La Chanson Vagabonde

1 Chemin du Georgeault Laignelet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

À l’occasion de la réouverture de la médiathèque de Laignelet, le réseau des médiathèques de Fougères Agglo propose aux habitants de découvrir ce lieu réhabilité lors d’un moment convivial. Après une visite des nouveaux espaces, le public est convié à partager un verre et à assister au concert du duo La Chanson Vagabonde. Cette odyssée musicale explore un répertoire éclectique mêlant compositions originales, poèmes mis en musique et reprises revisitées. Empruntant aussi bien aux rythmes latins et caribéens qu’au swing ou aux sonorités de l’océan Indien, le duo déploie un spectacle dynamique qui fait dialoguer les époques et les cultures pour offrir une parenthèse artistique chaleureuse. .

1 Chemin du Georgeault Laignelet 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

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English :

L’événement Concert de La Chanson Vagabonde Laignelet a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUGERES