Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026 Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert de la chanteuse lyrique Lauriane De Hubsch dans l’écrin de la chapelle Saint-Eutrope. Une proposition des Amis de l’Hôpital Frémeur.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS