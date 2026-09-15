Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026 Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Hôpital Fremeur · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026
Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert de la chanteuse lyrique Lauriane De Hubsch dans l’écrin de la chapelle Saint-Eutrope. Une proposition des Amis de l’Hôpital Frémeur.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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