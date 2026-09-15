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Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026 Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Hôpital Fremeur · Quimperlé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de l'Hôpital Fremeur
Adresse
Chapelle Saint-Eutrope
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Concert de la chanteuse lyrique Lauriane De Hubsch dans l’écrin de la chapelle Saint-Eutrope. Une proposition des Amis de l’Hôpital Frémeur.
Entrée libre, participation au chapeau.   .

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert de la chanteuse Lyrique Mezzo Soprano Lauriane De Hubsch – JEMP 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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