Concert de la Chapelle : Concert Reggae Port-des-Barques
samedi 26 septembre 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Concert de la Chapelle : Concert Reggae
place Vieljeux Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concert au profit des travaux de la chapelle.
.
place Vieljeux Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
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English : The Chapel Concert : REGGAE Concert
A charity concert to raise funds for the chapel’s renovation work.
L’événement Concert de la Chapelle : Concert Reggae Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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