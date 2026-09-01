Informations pratiques

Port-des-Barques

Concert de la Chapelle : Concert Reggae

place Vieljeux Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert au profit des travaux de la chapelle.

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place Vieljeux Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : The Chapel Concert : REGGAE Concert

A charity concert to raise funds for the chapel’s renovation work.

L’événement Concert de la Chapelle : Concert Reggae Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Rochefort Océan