Concert de la Chapelle du Hainaut Maison du Pain de Vie Valenciennes

Concert de la Chapelle du Hainaut Samedi 20 septembre, 18h00 Maison du Pain de Vie

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Concert de la Chapelle du Hainaut

La Chapelle du Hainaut vous convie à la Maison du Pain de Vie pour un concert unique.

Samedi 20 septembre, de 18h à 18h45, 9 Place verte.

Sans réservation

Maison du Pain de Vie 9 place Verte Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

