Concert de la Chorale A Kat’Voix Les Trois-Moutiers
Concert de la Chorale A Kat’Voix Les Trois-Moutiers dimanche 15 mars 2026.
Concert de la Chorale A Kat’Voix
Salle Cantonale Les Trois-Moutiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Concert .
Salle Cantonale Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 48 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la Chorale A Kat’Voix
L’événement Concert de la Chorale A Kat’Voix Les Trois-Moutiers a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais