Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville Impasse Julien Quelvée Aigleville
Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville Impasse Julien Quelvée Aigleville dimanche 14 juin 2026.
Aigleville
Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville
Impasse Julien Quelvée Eglise d’Aigleville Aigleville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de la chorale Accord’Eure de Pacy sur Eure.
Venez écouter 60 choristes avec un répertoire éclectique des chants classiques, traditionnels et des chansons françaises.
– Date Samedi 14 juin 2026.
– Heure 18 heures.
– Lieu Eglise d’Aigleville.
– Tarif: Entrée gratuite, participation au chapeau.
Coordonnées Michel Del Ben, tél: 06 82 27 79 61 (Président de la Chorale) .
Impasse Julien Quelvée Eglise d’Aigleville Aigleville 27120 Eure Normandie +33 6 82 27 79 61
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L’événement Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville Aigleville a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération