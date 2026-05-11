Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville Impasse Julien Quelvée Aigleville

Aigleville

Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville

Impasse Julien Quelvée Eglise d’Aigleville Aigleville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert de la chorale Accord’Eure de Pacy sur Eure.

Venez écouter 60 choristes avec un répertoire éclectique des chants classiques, traditionnels et des chansons françaises.

– Date Samedi 14 juin 2026.

– Heure 18 heures.

– Lieu Eglise d’Aigleville.

– Tarif: Entrée gratuite, participation au chapeau.

Coordonnées Michel Del Ben, tél: 06 82 27 79 61 (Président de la Chorale) .

Impasse Julien Quelvée Eglise d’Aigleville Aigleville 27120 Eure Normandie +33 6 82 27 79 61

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English : Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville

L’événement Concert de la chorale Accord’Eure Aigleville Aigleville a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération