Concert de la chorale Accord’Eure Rue de Roederer Ménilles

Concert de la chorale Accord’Eure

Rue de Roederer Eglise de Ménilles Ménilles Eure

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

60 choristes avec un répertoire éclectique des chants classiques, des musiques de film et des chansons françaises. .

Rue de Roederer Eglise de Ménilles Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 82 27 79 61

