Concert de la Chorale Alliance Soultz-Haut-Rhin

Concert de la Chorale Alliance

Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concert donné par la Chorale Allicance, choeur d’hommes de Mulhouse, sous la direction de Nathalie Rohrbach. Organisé par la Conseil de Fabrique. Entrée libre plateau. .

Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

Choeur d’hommes de Mulhouse, conducted by Nathalie Rohrbach. Organized by the Conseil de Fabrique.

German :

Männerchor von Mulhouse, unter der Leitung von Nathalie Rohrbach. Organisiert von der Conseil de Fabrique.

Italiano :

Coro maschile di Mulhouse, diretto da Nathalie Rohrbach. Organizzato dal Conseil de Fabrique.

Espanol :

Coro masculino de Mulhouse, dirigido por Nathalie Rohrbach. Organizado por el Conseil de Fabrique.

