Concert de la chorale Atout Cœur Eglise de Corpeau Corpeau

Concert de la chorale Atout Cœur

Eglise de Corpeau 11, Rue de l’église Corpeau Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Concerts de Noël . Chants classiques, chants du monde.

Samedi 13 décembre à 20h à l’Eglise de Corpeau

Dimanche 14 décembre à 17h à l’Eglise de Monthelie .

Eglise de Corpeau 11, Rue de l’église Corpeau 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté desplantesf@gmail.com

English : Concert de la chorale Atout Cœur

L’événement Concert de la chorale Atout Cœur Corpeau a été mis à jour le 2025-12-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)