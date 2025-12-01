Concert de la chorale Au choeur du Lary

église St Viven Clérac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

gratuit moins de 15 ans

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Chants du monde entier dans toutes les langues, souvent méconnus..

église St Viven Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

Songs from all over the world in all languages, often little-known…

German :

Lieder aus der ganzen Welt in allen Sprachen, die oft unbekannt sind.

Italiano :

Canzoni da tutto il mondo in tutte le lingue, spesso poco conosciute…

Espanol :

Canciones de todo el mundo en todos los idiomas, a menudo poco conocidas…

L’événement Concert de la chorale Au choeur du Lary Clérac a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac