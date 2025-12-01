Concert de la chorale Au choeur du Lary Clérac
Concert de la chorale Au choeur du Lary
église St Viven Clérac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
gratuit moins de 15 ans
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Chants du monde entier dans toutes les langues, souvent méconnus..
église St Viven Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr
English :
Songs from all over the world in all languages, often little-known…
German :
Lieder aus der ganzen Welt in allen Sprachen, die oft unbekannt sind.
Italiano :
Canzoni da tutto il mondo in tutte le lingue, spesso poco conosciute…
Espanol :
Canciones de todo el mundo en todos los idiomas, a menudo poco conocidas…
