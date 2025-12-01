Concert de la chorale Au choeur du lary Temple Montendre
Concert de la chorale Au choeur du lary Temple Montendre dimanche 21 décembre 2025.
Concert de la chorale Au choeur du lary
Temple 7 place du Temple Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
gratuit moins de 15 ans
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 16:30:00
2025-12-21
Chants du monde dans toutes les langues, chants souvent méconnus et originaux
Temple 7 place du Temple Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr
English :
World songs in all languages, often little-known and original songs
German :
Lieder aus aller Welt in allen Sprachen, oft unbekannte und originelle Lieder
Italiano :
Canzoni da tutto il mondo in tutte le lingue, canzoni spesso poco conosciute e originali
Espanol :
Canciones de todo el mundo en todos los idiomas, canciones a menudo poco conocidas y originales
