Concert de la chorale Au choeur du lary Temple Montendre

Concert de la chorale Au choeur du lary

Temple 7 place du Temple Montendre Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

gratuit moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 16:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Chants du monde dans toutes les langues, chants souvent méconnus et originaux

.

Temple 7 place du Temple Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

World songs in all languages, often little-known and original songs

German :

Lieder aus aller Welt in allen Sprachen, oft unbekannte und originelle Lieder

Italiano :

Canzoni da tutto il mondo in tutte le lingue, canzoni spesso poco conosciute e originali

Espanol :

Canciones de todo el mundo en todos los idiomas, canciones a menudo poco conocidas y originales

L’événement Concert de la chorale Au choeur du lary Montendre a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac